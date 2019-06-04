Из Ростовской области в Украину пытались контрабандой переправить спирт

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-04T10:31:58+03:00

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В Ростовской области на российско-украинской границе произошел инцидент. Как рассказал в Управлении ФСБ России по региону, ЧП случилось на окраине российского города Донецк, в его северной части. Там неизвестные пытались переправить через границу в обход официального пункта пропуска 150 литров спирта, который был расфасован в пластиковые бутылки.

Сообщается, что два нарушителя были задержаны, оба они россияне. В отношении мужчин уже возбуждены административные дела. Как добавили в ведомстве, задержать злоумышленников удалось, благодаря техническим средствам охраны границы, с которых и поступил сигнал. Максимальное наказание - конфискация и штраф до одной тысячи рублей.

Пограничное управление напоминает, что за незаконное пересечение российской границы предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. По закону, штраф за такое деяние составляет до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU