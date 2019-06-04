В Ростовской области самый массовый ЕГЭ прошел без нарушений
Накануне, 3 июня, выпускники Ростовской области сдавали самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку. Известно, что его писали 16 582 одиннадцатиклассника. Экзамен длился 3,5 часа.
В общей сложности на Дону были задействованы 116 пунктов проведения экзамена. Во всех них велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов. Как рассказали в региональном министерстве образования, экзамен прошел в штатном режиме, при этом нарушений зафиксировано не было.
В ведомстве добавили, что ЕГЭ по русскому языку – один из двух обязательных учебных предметов для выпускников. Чтобы получить аттестат, участникам необходимо набрать минимум 24 балла. А минимальный проходной балл для поступления в вузы составляет 36 баллов.
Известно, что свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU