2019-06-04T10:40:22+03:00
Общество

В Ростовской области самый массовый ЕГЭ прошел без нарушений

Экзамен по русскому языку сдавали больше 16,5 тысячи одиннадцатиклассников
Ольга ГОПАЛО
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Экзамен по русскому языку писали больше 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.Экзамен по русскому языку писали больше 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне, 3 июня, выпускники Ростовской области сдавали самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку. Известно, что его писали 16 582 одиннадцатиклассника. Экзамен длился 3,5 часа.

В общей сложности на Дону были задействованы 116 пунктов проведения экзамена. Во всех них велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов. Как рассказали в региональном министерстве образования, экзамен прошел в штатном режиме, при этом нарушений зафиксировано не было.

В ведомстве добавили, что ЕГЭ по русскому языку – один из двух обязательных учебных предметов для выпускников. Чтобы получить аттестат, участникам необходимо набрать минимум 24 балла. А минимальный проходной балл для поступления в вузы составляет 36 баллов.

Известно, что свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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