В Ростовской области самый массовый ЕГЭ прошел без нарушений

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-04T10:40:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 3 июня, выпускники Ростовской области сдавали самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку. Известно, что его писали 16 582 одиннадцатиклассника. Экзамен длился 3,5 часа.

В общей сложности на Дону были задействованы 116 пунктов проведения экзамена. Во всех них велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов. Как рассказали в региональном министерстве образования, экзамен прошел в штатном режиме, при этом нарушений зафиксировано не было.

В ведомстве добавили, что ЕГЭ по русскому языку – один из двух обязательных учебных предметов для выпускников. Чтобы получить аттестат, участникам необходимо набрать минимум 24 балла. А минимальный проходной балл для поступления в вузы составляет 36 баллов.

Известно, что свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU