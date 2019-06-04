С начала войны на юго-востоке Украины российское гражданство в Ростовской области получили 14 тысяч жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-04T10:46:59+03:00

В органы ФМС с просьбой предоставить гражданство РФ в упрощенном порядке поступило уже несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас на территории региона действуют два пункта ФМС, где проводится упрощенная процедура получения паспортов РФ

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Российское гражданство в Ростовской области получили свыше четырнадцати тысяч жителей юго-востока Украины, где с 2014 года идут военное противостояние направленных Киевом на усмирение Донбасса войск ВСУ вместе с националистическими группировками и ополчением самопровозглашенных народных республик — Донецкой и Луганской.

Об этом заявил в эфире телеканала «Дон-24» глава региона Василий Голубев.

- Примерно 9,5 тысячи из них воспользовались программой переселения соотечественников и проживают как в Ростовской области, так и в других субъектах Федерации, - отметил губернатор.

По его словам, этот активно продолжается — тем более, что сегодня в регионе действуют четыре пункта ФМС для упрощенного получения паспортов РФ для жителей ЛНР и ДНР.

Как уточнили «КП» в пресс-центре МВД, на сегодняшний день принято уже несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, на рассмотрение каждого отводится до трех месяцев, при этом «решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании всех проверочных мероприятий». Далее, собственно, уже начнут работу пункты по выдаче паспортов.

Напомним, президент Владимир Путин 24 апреля подписал Указ, предоставляющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство России в упрощенном порядке. В тексте документа говорится, что он принят в гуманитарных целях для «защиты прав и свобод человека и гражданина».

ИСТОЧНИК KP.RU