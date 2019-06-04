Два ростовских пенсионера отправятся на крупнейшие в мире киберс-соревнования

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-04T10:51:07+03:00

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Сразу два ростовских пенсионера отправятся участвовать в финале компьютерных соревнований среди старшего поколения. Известно, что состязания пройдут с 4 по 6 июня в городе Кирове и являются крупнейшими в мире. В чемпионате примут участие команды пенсионеров из Германии, Беларуси, Италии, Дании, Армении и других стран.

Сообщается, что там будут участники из 70 регионов нашей страны, все они уже стали лучшими в отборочных этапах. При этом возраст всех пенсионеров - старше 70 лет.

Как добавили в правительстве региона, Ростовскую область там будут представлять жители Новошахтинска. Пенсионерка продемонстрирует свои знания в номинации «Начинающий пользователь ПК», а ее 75-летний коллега — в категории «Уверенный пользователь ПК». К слову, оба они прошли обучение компьютерной грамотности на базе центра социального обслуживания граждан пожилого возраста.

Кстати, видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров обещают организовать на официальном сайте Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU