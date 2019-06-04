2019-06-04T11:05:58+03:00
Общество

В Донецке отремонтируют дорогу только после вмешательства прокурора

Суд обязал коммунальщиков привести проезжую часть в порядок
Ольга ГОПАЛО
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Суд обязал коммунальщиков привести проезжую часть в порядок.Суд обязал коммунальщиков привести проезжую часть в порядок.Фото: Сергей ГАПОН
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В городе Донецке Ростовской области на центральных дорогах ям станет меньше. Известно, что местная прокуратура там провела свою собственную проверку о том, как коммунальшики выполняют требования законодательства о дорожной деятельности, а именно - соответствуют ли местные дороги требованиям госстандарта.

- Установлено, что дорожное полотно ряда расположенных в центральной части города автомобильных дорог имеет выбоины, размеры и глубина которых не соответствует предъявляемым требованиям, что создает угрозу безопасности дорожного движения, которое в этой части города является оживленным, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - При этом указанные дороги не были включены администрацией города в перечень объектов, требующих безотлагательного ремонта.

В итоге, прокуратура подала иск в суд, который встал на сторону надзорного ведомства и обязал коммунальщиков залатать дороги в соответствии с требованиями ГОСТа. В прокуратуре пообещали проконтролировать, как будет выполнено решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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