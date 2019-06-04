В Батайске работодателя оштрафовали на 130 тысяч рублей за то, что платил зарплату реже, чем положено

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-04T11:13:36+03:00

По закону надо раз в 15 дней

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Крупный денежный штраф придется заплатить руководителю одной из фирм города Батайска Ростовской области. На предприятии нашли сразу несколько нарушений трудового законодательства.

Как сообщили в областной прокуратуре, повторный инструктаж по охране труда там не был проведен 15 работникам организации. Кроме того, с мая по декабрь прошлого года зарплата сотрудникам выплачивалась реже, чем положено. По закону выплаты должны производиться каждые полмесяца.

В итоге, директору организации уже внесено представление об устранении нарушений, а его самого привлекли к дисциплинарной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 130 тысяч рублей.

Напомним, Ростове-на-Дону директор фирмы оштрафован на 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Семеро работников оставались без денег полгода. К слову, фирма уже десять лет занимается изготовлением холодильного оборудования для коммерческих и промышленных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU