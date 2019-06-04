В Батайске работодателя оштрафовали на 130 тысяч рублей за то, что платил зарплату реже, чем положено
Крупный денежный штраф придется заплатить руководителю одной из фирм города Батайска Ростовской области. На предприятии нашли сразу несколько нарушений трудового законодательства.
Как сообщили в областной прокуратуре, повторный инструктаж по охране труда там не был проведен 15 работникам организации. Кроме того, с мая по декабрь прошлого года зарплата сотрудникам выплачивалась реже, чем положено. По закону выплаты должны производиться каждые полмесяца.
В итоге, директору организации уже внесено представление об устранении нарушений, а его самого привлекли к дисциплинарной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 130 тысяч рублей.
Напомним, Ростове-на-Дону директор фирмы оштрафован на 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Семеро работников оставались без денег полгода. К слову, фирма уже десять лет занимается изготовлением холодильного оборудования для коммерческих и промышленных целей.
ИСТОЧНИК KP.RU