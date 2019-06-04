2019-06-04T13:55:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону дочь не пустила медиков к умирающей матери

79-летняя женщина скончалась, пока медики стояли за дверью
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В Ростове-на-Дону дочь не пустила медиков к умирающей матери. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростове-на-Дону дочь не пустила медиков к умирающей матери. Фото: ГОПАЛО Ольга
Изменить размер текста:

79-летняя ростовчанка умерла, так и не дождавшись помощи. Известно, что инцидент случился на улице Таганрогской, в одном из многоквартирных домов вначале лета. Скорую вызвала якобы местная жительница, сообщив по телефону, что ее мать умирает.

Говорят, что приехавшие на место медики сразу почувствовали неладное, когда только вошли в квартиру. Пожилая женщина действительно была в коме, а вот ее дочь явно находилась в состоянии алкогольного опьянения — от нее сильно разило спиртным. Она оскорбляла врача и соседей, которые сбежались на шум.

В итоге, осмотрев пациентку, доктор решил вызывать на помощь реанимационную бригаду, чтобы госпитализировать пожилую ростовчанку в больницу. Однако разволновавшаяся дочка, чуть ли не взашей вытолкнула фельдшера.

Несмотря на то, что медики сразу вызвали реанимационную бригаду и полицию, женщина дверь им не открывала больше двух часов. Произошло это только после того, когда на место прибыли полицейские. При этом за час до этого дочь сообщила из-за дверей, что ее мать умерла и обвинила во всем «убийц в белых халатах».

Когда доктора все же вошли внутрь, им оставалось констатировать лишь смерть пожилой пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области по требованию Генпрокурора РФ проверят расчет тарифов на вывоз мусора
«Какая изящная шея. Просто огонь!»: Поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой из прошлого века
Губернатор Василий Голубев заявил о попытках дискредитации мусорной реформы со стороны "серого сектора"
«Дача стайл...»: Супруга тренера ФК «Ростов» опубликовала ретрофото
В Ростове-на-Дону на расселение жильцов из аварийного дома начала XX века выделят 102 млн рублей
«Две красотки»: «Мисс Россия» Полина Диброва опубликовала фото с совой
В Волгодонске «зажглось» «Созвездие городов Росэнергоатома»
«Просто и без слов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото в купальнике
В Ростове-на-Дону на Еременко мужчина погиб, упав с высоты 18 этажа
Поступить в колледж ЮФУ на бюджет просто как никогда
В Ростовской области пройдет горячая линия для пенсионеров из сельской местности
Губернатор Василий Голубев озвучил свои планы на июнь
22 июня в Ростовской области пройдет акция «Горсть Памяти»
В Батайске работодателя оштрафовали на 130 тысяч рублей за то, что платил зарплату реже, чем положено
В Донецке отремонтируют дорогу только после вмешательства прокурора
Два ростовских пенсионера отправятся на крупнейшие в мире киберс-соревнования
С начала войны на юго-востоке Украины российское гражданство в Ростовской области получили 14 тысяч жителей Донбасса
В Ростовской области самый массовый ЕГЭ прошел без нарушений
Из Ростовской области в Украину пытались контрабандой переправить спирт
В Ростовской области на производстве за год пострадали 486 человек
Губернатор Василий Голубев не поддержал возврат к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону