В Ростове-на-Дону дочь не пустила медиков к умирающей матери

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-04T13:55:26+03:00

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79-летняя ростовчанка умерла, так и не дождавшись помощи. Известно, что инцидент случился на улице Таганрогской, в одном из многоквартирных домов вначале лета. Скорую вызвала якобы местная жительница, сообщив по телефону, что ее мать умирает.

Говорят, что приехавшие на место медики сразу почувствовали неладное, когда только вошли в квартиру. Пожилая женщина действительно была в коме, а вот ее дочь явно находилась в состоянии алкогольного опьянения — от нее сильно разило спиртным. Она оскорбляла врача и соседей, которые сбежались на шум.

В итоге, осмотрев пациентку, доктор решил вызывать на помощь реанимационную бригаду, чтобы госпитализировать пожилую ростовчанку в больницу. Однако разволновавшаяся дочка, чуть ли не взашей вытолкнула фельдшера.

Несмотря на то, что медики сразу вызвали реанимационную бригаду и полицию, женщина дверь им не открывала больше двух часов. Произошло это только после того, когда на место прибыли полицейские. При этом за час до этого дочь сообщила из-за дверей, что ее мать умерла и обвинила во всем «убийц в белых халатах».

Когда доктора все же вошли внутрь, им оставалось констатировать лишь смерть пожилой пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU