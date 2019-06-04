«Просто и без слов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото в купальнике

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-04T14:23:08+03:00

Поклонники в восторге от фигуры красавицы-модели после родов. Фото: инстаграм Анастасии Тарасовой.

Поклонники в восторге от фигуры модели после родов

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Супруга московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала фотографию в купальнике, сделанную на отдыхе в Турции. На ней красавица-модель - чуть меньше год аназад она родила дочь, стоит в ярко-красном облачении на фоне морского пейзажа.

- Просто и без слов, - подписала она снимок.

Подписчики мгновенно оценили увиденное: «Ох, Зай! Шикарная! И купальник огонь!», «Ты такая малышка, Настюш! В очках тебя можно спутать с сестренкой», «Настя вам цвет идет очень», «Умничка, быстро восстановилась после родов! Красавица», «С хорошей фигурой и любой купальник будет выглядеть тип топ».

kostenko.94 Просто и без слов

Но обошлось и без хейтеров.

- Чего-то с деньгами, видимо, туго раз с Мальдив на Кемер перешли, - написал один из них.

Но многие все же вступились за молодую семью: «Они то в Кемере, а кое-кто дома на диване ядом брызжет», «Какая разница где отдыхать, когда люди вмести и любят друг друга?» и «Главное чтоб эмоции положительные были и на душе летнее настроение».

ИСТОЧНИК KP.RU