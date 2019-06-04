2019-06-04T14:39:10+03:00
Общество

В Волгодонске «зажглось» «Созвездие городов Росэнергоатома»

1 июня в Волгодонске прошёл I Международный форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома», который собрал порядка 700 участников, представляющих территории расположения атомных станций
Текст: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Также в форуме-фестивале приняли участие иностранные делегации городов-побратимов «атомных» городов России из Венгрии, Белоруссии и Абхазии.

Фестиваль стартовал утром парадом участников, который финишировал на площади возле ДК имени Курчатова, где состоялась церемония открытия. Затем здесь же начали свою работу ярмарочные экспозиции и выставка работ декоративно-прикладного творчества.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В большом зале дворца культуры состоялся межрегиональный форум лучших муниципальных практик и смотр концертных программ коллективов городов расположения АЭС. А в информационном центре Ростовской атомной станции прошла проектная сессия организаторов конкурса «Молодёжная столица Росэнергоатома» и состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами концерна «Росэнергоатом» - Сосновоборским городским округом, городами Полярные Зори, Курчатов и Герьен (Венгрия).

Вечером на главной сцене фестиваля прошёл гала-концерт с участием лучших творческих коллективов «атомных» городов, Александра Поелуева с New Centropezn Jazz Quartet и Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени К.Т. Тарбы (Абхазия).

Также здесь состоялась церемония награждения победителей форума-фестиваля. Особенно выделился Волгодонск. В номинации «За лучшую творческую программу» он победителем и обладателем гранта 3 млн рублей. А в номинации «За лучшую ярморочную экспозицию» получил диплом третьей степени и грант в размере 500 тыс. рублей.

Завершился I Международный форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» фестивалем парковых музыкальных фейерверков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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