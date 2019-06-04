«Две красотки»: «Мисс Россия» Полина Диброва опубликовала фото с совой
«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников атмосферным снимком. Мать троих детей наслаждается летом. Подтверждение этому ее яркое фото.
- Ставлю себе галочку. Фото с совой есть, - написала улыбающаяся Диброва.
А после спросила у подписчиков: «Кстати, есть и сходство между нами... Не находите?»
Интернет-пользователи живо откликнулись на призыв к диалогу.
- Две красотки, - написала одна из них.
- Похожи. Находим! - подтвердила другая.
- Совы мудрые как и Полиночка, - конкретизировала третья.
Был и такой комментарий: «Вы очень красивая!»
В общей сложности, пост многодетной красавицы за несколько часов собрал сотни лайков.
К слову, Полина Диброва уже несколько раз производила настоящий фурор на своей странице в социальных сетях. Особенно, когда супруга известного ТВ-ведущего публикует фото в откровенном купальнике.
ИСТОЧНИК KP.RU