«Две красотки»: «Мисс Россия» Полина Диброва опубликовала фото с совой

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-04T15:08:22+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников атмосферным снимком. Мать троих детей наслаждается летом. Подтверждение этому ее яркое фото.

- Ставлю себе галочку. Фото с совой есть, - написала улыбающаяся Диброва.

А после спросила у подписчиков: «Кстати, есть и сходство между нами... Не находите?»

Интернет-пользователи живо откликнулись на призыв к диалогу.

polinadibrova Кстати, есть и сходство между нами... Не находите?

- Две красотки, - написала одна из них.

- Похожи. Находим! - подтвердила другая.

- Совы мудрые как и Полиночка, - конкретизировала третья.

Был и такой комментарий: «Вы очень красивая!»

В общей сложности, пост многодетной красавицы за несколько часов собрал сотни лайков.

К слову, Полина Диброва уже несколько раз производила настоящий фурор на своей странице в социальных сетях. Особенно, когда супруга известного ТВ-ведущего публикует фото в откровенном купальнике.

ИСТОЧНИК KP.RU