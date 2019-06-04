В Ростове-на-Дону на расселение жильцов из аварийного дома начала XX века выделят 102 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-04T16:10:07+03:00

До революции это здание в центре города, которое начало расползаться по швам в сентябре позапрошлого года, принадлежало племяннику купца Парамонова

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Расселение жильцов 65-ти квартир четырехэтажного здания на ул. Социалистической, 128, обойдется в 102 млн рублей: 63,5 млн из них выделяется по решению губернатора Василия Голубева из резервного фонда областной казны, остальное добавил городской бюджет.

- Этот дом был признан аварийным после 2017 года, поэтому не вошел в действующую программу, которая реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - пояснили в пресс-службе главы региона. - Жильцы тринадцати муниципальных квартир получат другое жилье, а владельцы еще 52-х — возмещение стоимости изъятых помещений в аварийном доме.

Здание, о котором идет речь, не является объектом культурного наследия, хоть оно и было построено в 1910-м (по другим данным — вообще в 1897-го) и служило доходным домом Ивана Парамонова — племянника известного ростовского купца Елпидифора Парамонова.

За все эти годы капитального ремонта в нем не проводилось.

В сентябре 2017-го дом начал рушиться — буквально расползаться по швам, в стенах образовались огромные трещины. Несмотря на это, люди остались в нем жить. А еще через полгода в здании вспыхнул пожар, повредивший около 150 кв. метров его площади: нескольких пострадавших переселили в маневренный фонд, другие отказались переезжать.

Теперь жильцам уже придется сделать это в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU