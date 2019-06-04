2019-06-04T17:30:06+03:00
Общество

Губернатор Василий Голубев заявил о попытках дискредитации мусорной реформы со стороны "серого сектора"

В частности, речь идет о поджогах полигонов для складирования твердых коммунальных отходах
Александр СТЕПАНОВ
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Возгорание свалки под Таганрогом похоже на явный поджог. Фото: ГУ МЧС по РО.Возгорание свалки под Таганрогом похоже на явный поджог. Фото: ГУ МЧС по РО.
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Губернатор донского региона Василий Голубев в ходе выездного совещания Генеральной прокуратуры РФ, которое провел во вторник, 4 июня, в Ростове-на-Дону глава надзорного ведомства страны Юрий Чайка, заявил о попытках дискредитировать новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прозванной в народе мусорной реформой.

- Стали очевидны попытки ухода некоторых участников рынка в «серую зону», - отметил Голубев.

По его словам, участились также случаи участившиеся случаи возгорания полигонов для размещения ТКО — и в ряде случаев речь идет о преднамеренных действиях определенных лиц.

- Если за весь прошлый год было зафиксировано более двадцати возгораний, то за 5 месяцев текущего — уже двадцать, - сообщил губернатор Ростовской области. - В двух случаях, Азовском районе и Таганроге, речь идет о возможных поджогах. По ним поданы заявления в правоохранительные органы. Цель — дискредитации реформы, попытка влиять на рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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