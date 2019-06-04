2019-06-04T17:33:09+03:00
Общество

«Какая изящная шея. Просто огонь!»: Поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой из прошлого века

Под редким снимком певицы больше десяти тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова поделилась в Инстаграм редким снимком.Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова поделилась в Инстаграм редким снимком.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова поделилась в Инстаграм редким снимком, который датируется, вероятно, еще прошлым веком.

- Красоту человека определяет его внутренний мир, внутренняя и внешняя чистота, - подписала снимок певица.

Чем вызвала просто шквал хваленых комментариев в духе: «Бесконечно восхищаюсь глубиной, красотой и широтой души любимой певицы», «Божественная женщина и в то же время земная и искренняя», «Глаза бездонные. Красоты неописуемой. Сколько лет прошло, а они зачаровывают...», «Какая изящная шея. Просто огонь!», «Какая вы здесь молодая», «Здесь внешняя красота видна не вооруженным глазом. Вы богиня», «Роскошная женщина! Глубокая, свободная личность!» и «Как бы мне хотелось общаться с этой удивительной женщиной».

irinaallegrova.ruirinaallegrova.ru
Красоту человека определяет его внутренний мир
10882 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Под ретрокадром артистки уже больше десяти тысяч лайков.

- Поет великолепно слов нет, но о внутренней и внешней чистоте мы судить не можем, не зная близко человека, - остудил пыл комментаторов один из пользователей Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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