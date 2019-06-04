2019-06-04T17:40:32+03:00
Общество

В Ростовской области по требованию Генпрокурора РФ проверят расчет тарифов на вывоз мусора

Юрий Чайка на совещании в южной столице заявил, что в целом ряде регионов оплату за эту коммунальную услугу начисляли неправильно
Александр СТЕПАНОВ
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В трети регионов фиксировались нарушения по начислению плату за вывоз мусора.В трети регионов фиксировались нарушения по начислению плату за вывоз мусора.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Ростове-на-Дону заявил, что начисление и взимание платы за коммунальную услугу по вывозу мусора примерно в трети регионов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ происходило с нарушениями.

Как стало известно, в разных субъектах Федерации размер тарифов может отличаться на 30-50 процентов, а порой в них отчего-то включались расходы, которые не должны, на самом деле, оплачивать сами жители.

В итоге региональные надзорные ведомства получили указание проверить правильность расчетов — в том числе, это будет сделано и в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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