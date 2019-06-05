Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-05T09:28:04+03:00

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Директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Мордасов. На данном посту он сменил Сергея Алхасова, возглавлявшего филиал с 2013 по 2019 годы. Соответствующий приказ подписан вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Юг» Денисом Лысовым.

Сергей Мордасов родился 13 ноября 1980 года в Тамбове. В 2002 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», в 2008 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «Менеджмент организации», а в 2013 году – Московскую Международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», квалификация МВА «Управление в отрасли телекоммуникаций».

В отрасли связи Сергей работает с 2003 года и прошел путь от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком». В 2017 году он стал одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России», где в единственном числе представлял Тамбов и Черноземье. После победы в конкурсе Сергей Мордасов в дополнение к основной деятельности стал руководителем центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки МРФ «Центр».

«У Сергея большой опыт работы в компании. За 16 лет он на собственном примере продемонстрировал, что, плодотворно работая, в «Ростелекоме» можно построить впечатляющую карьеру. Благодаря ему Тамбовский филиал вышел на достойный уровень и стал одним из лидеров по продвижению цифровых услуг. Факт победы Сергея в «Лидерах России» подтверждает его глубокие профессиональные знания и управленческие компетенции. Желаю ему успехов и больших достижений на новом посту. Уверен, что с его помощью Ростовский филиал сможет реализовать весь свой потенциал роста», – прокомментировал Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «ЮГ».

«Я рад оказаться на донской земле. Впервые за 16 лет трудовой деятельности я сменил место жительства, регион, филиал, – и это тоже для меня серьезный вызов. Ростовская команда «Ростелекома» – сильная , сплоченная и ориентированная на результат – импонирует мне своим подходом к делу. Уверен, что мы сработаемся», – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Сергей Мордасов женат, воспитывает двоих детей. Хобби – туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU