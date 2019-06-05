Житель Ростовской области подозревается в убийстве 77-летней матери

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-05T11:59:16+03:00

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В Кагальницком районе под следствием оказался местный житель. Согласно официальной версии, 55-летнего мужчину подозревают в убийстве матери. Преступление произошло в субботу, 1 июня, когда подозреваемый принял на грудь изрядное количество алкоголя.

- Будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанес один удар ножом в шею своей 77-летней матери, - пояснили в региональном следкоме. - От полученного телесного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.

Испугавшись, подозреваемый попытался скрыться, но в бегах был не долго - мужчину задержали.

На время расследования уголовного дела его отправили под стражу. Напомним, летом прошлого года в Таганроге 58-летний мужчина расправился с пожилой матерью, после чего расчленил тело, сложив в полимерные пакеты, которые затем выбросил в посадку. Но это ему не помогло скрыться от следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU