2019-06-05T11:59:16+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в убийстве 77-летней матери

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
По факту убийства возбуждено уголовное дело.По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Изменить размер текста:

В Кагальницком районе под следствием оказался местный житель. Согласно официальной версии, 55-летнего мужчину подозревают в убийстве матери. Преступление произошло в субботу, 1 июня, когда подозреваемый принял на грудь изрядное количество алкоголя.

- Будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанес один удар ножом в шею своей 77-летней матери, - пояснили в региональном следкоме. - От полученного телесного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.

Испугавшись, подозреваемый попытался скрыться, но в бегах был не долго - мужчину задержали.

На время расследования уголовного дела его отправили под стражу. Напомним, летом прошлого года в Таганроге 58-летний мужчина расправился с пожилой матерью, после чего расчленил тело, сложив в полимерные пакеты, которые затем выбросил в посадку. Но это ему не помогло скрыться от следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мисс Россия-2019» Алина Санько призналась в любви Элвису Пресли
«Выдала Ростов-на-Дону за Лондон»: Поклонники заподозрили звезду Playboy Мария Лиман в подтасовывке фактов
«Очень круто!» Ростовская художница нарисовала Екатерину Варнаву из Comedy Club
«Комсомольская правда» запускает проект «Неделя здоровья»
«Платье офигенное»: Поклонники обсуждают новое фото с отдыха третьей жены Дмитрия Тарасова
В Ростове-на-Дону пройдет Фестиваль барабанщиков
В Ростовской области девочка-подросток лишилась ноги, врезавшись на мопеде в отбойник на мосту
В Ростовской области 50 передвижных комплексов фиксации нарушений будут работать круглосуточно
В Ростове-на-Дону троллейбус с отказавшими тормозами снес два столба
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июня 2019: где и когда
В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек
В Ростовской области второклассника, потерявшегося в торговом центре, искали несколько часов
Ростовская область рассчитывает подписать ряд соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2019
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов
В Ростовской области по требованию Генпрокурора РФ проверят расчет тарифов на вывоз мусора
«Какая изящная шея. Просто огонь!»: Поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой из прошлого века