Ростовская область рассчитывает подписать ряд соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-05T11:53:00+03:00

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В программе Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается в четверг, 6 июня, запланировано подписание соглашений с инвесторами, а также встречи и переговоры с российским и зарубежным бизнесом.

На пленарном заседании форума 7 июня выступит Президент РФ Владимир Путин, а одним из главных гостей ПМЭФ-2019 станет председатель КНР Си Цзиньпин, вместе с которым приезжает большая делегация Китая - свыше тысячи представителей провинций Поднебесной и государственных и частных компаний.

Делегацию Ростовской области в Санкт-Петербурге, как сообщала ранее «КП», возглавит губернатор Василий Голубев.

- В ходе встреч и переговоров будут обсуждаться, в том числе, планы ряда российских и зарубежных компаний по развитию их проектов в регионе, - уточнил «Комсомольской правде» гендиректор Агентства инвестиционного развития РО Игорь Бураков. - Речь пойдет, в частности, о расширении инвестпрограмм, увеличении производственных мощностей, ассортимента продукции, запуске новых очередей предприятий, сотрудничестве глобальных компаний с локальным бизнесом. По этим же направлениям будут подписаны соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU