Ростовская область рассчитывает подписать ряд соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2019
В программе Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается в четверг, 6 июня, запланировано подписание соглашений с инвесторами, а также встречи и переговоры с российским и зарубежным бизнесом.
На пленарном заседании форума 7 июня выступит Президент РФ Владимир Путин, а одним из главных гостей ПМЭФ-2019 станет председатель КНР Си Цзиньпин, вместе с которым приезжает большая делегация Китая - свыше тысячи представителей провинций Поднебесной и государственных и частных компаний.
Делегацию Ростовской области в Санкт-Петербурге, как сообщала ранее «КП», возглавит губернатор Василий Голубев.
- В ходе встреч и переговоров будут обсуждаться, в том числе, планы ряда российских и зарубежных компаний по развитию их проектов в регионе, - уточнил «Комсомольской правде» гендиректор Агентства инвестиционного развития РО Игорь Бураков. - Речь пойдет, в частности, о расширении инвестпрограмм, увеличении производственных мощностей, ассортимента продукции, запуске новых очередей предприятий, сотрудничестве глобальных компаний с локальным бизнесом. По этим же направлениям будут подписаны соглашения.
ИСТОЧНИК KP.RU