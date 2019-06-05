2019-06-05T11:53:00+03:00
Экономика

Ростовская область рассчитывает подписать ряд соглашений с инвесторами на ПМЭФ-2019

Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Форум пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня. Фото: Фонд Росконгресс/Сергей ШитовФорум пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня. Фото: Фонд Росконгресс/Сергей Шитов
Изменить размер текста:

В программе Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается в четверг, 6 июня, запланировано подписание соглашений с инвесторами, а также встречи и переговоры с российским и зарубежным бизнесом.

На пленарном заседании форума 7 июня выступит Президент РФ Владимир Путин, а одним из главных гостей ПМЭФ-2019 станет председатель КНР Си Цзиньпин, вместе с которым приезжает большая делегация Китая - свыше тысячи представителей провинций Поднебесной и государственных и частных компаний.

Делегацию Ростовской области в Санкт-Петербурге, как сообщала ранее «КП», возглавит губернатор Василий Голубев.

- В ходе встреч и переговоров будут обсуждаться, в том числе, планы ряда российских и зарубежных компаний по развитию их проектов в регионе, - уточнил «Комсомольской правде» гендиректор Агентства инвестиционного развития РО Игорь Бураков. - Речь пойдет, в частности, о расширении инвестпрограмм, увеличении производственных мощностей, ассортимента продукции, запуске новых очередей предприятий, сотрудничестве глобальных компаний с локальным бизнесом. По этим же направлениям будут подписаны соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мисс Россия-2019» Алина Санько призналась в любви Элвису Пресли
«Выдала Ростов-на-Дону за Лондон»: Поклонники заподозрили звезду Playboy Мария Лиман в подтасовывке фактов
«Очень круто!» Ростовская художница нарисовала Екатерину Варнаву из Comedy Club
«Комсомольская правда» запускает проект «Неделя здоровья»
«Платье офигенное»: Поклонники обсуждают новое фото с отдыха третьей жены Дмитрия Тарасова
В Ростове-на-Дону пройдет Фестиваль барабанщиков
В Ростовской области девочка-подросток лишилась ноги, врезавшись на мопеде в отбойник на мосту
В Ростовской области 50 передвижных комплексов фиксации нарушений будут работать круглосуточно
В Ростове-на-Дону троллейбус с отказавшими тормозами снес два столба
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июня 2019: где и когда
В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек
В Ростовской области второклассника, потерявшегося в торговом центре, искали несколько часов
Житель Ростовской области подозревается в убийстве 77-летней матери
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов
В Ростовской области по требованию Генпрокурора РФ проверят расчет тарифов на вывоз мусора
«Какая изящная шея. Просто огонь!»: Поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой из прошлого века