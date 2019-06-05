2019-06-05T13:09:14+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону троллейбус с отказавшими тормозами снес два столба

Пострадали также припаркованные автомобили
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Сегодня днем, 5 июня, в Ростове на пересечении 19-ой Линии и улицы Листопадова произошла авария с троллейбусом № 2 "ЖД вокзал - ЖК "Красный Аксай". Как рассказали очевидцы в социальной сети, у транспортного средства отказали тормоза, оно снесло два столба и задело припаркованные машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. В полиции "Комсомолке" прокомментировали, что ДТП обошлось без пострадавших - только механические повреждения у машин и уличных опор.

В Интернете появилось видео с места происшествия. В комментариях ростовчане хвалят водителя, который не допустил жертв, и одновременно критикуют старые городские троллейбусы, называя их "сараями".

- Неужели сложно заменить эти древние троллейбусы, которые со времен молодости бабушки Ильича, на современные с хорошими тормозами? - возмущается пользовательница сети Изи Саидалиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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