В Ростовской области 50 передвижных комплексов фиксации нарушений будут работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-05T13:22:01+03:00

На Дону 50 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД переведут на круглосуточный режим работы. Фото: ПРО

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В Ростовской области 50 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Крис П» будут работать в круглосуточный режим. Для этого оборудование разместят в подвесных антивандальных боксах, укомплектованных блоками охранной сигнализации и датчиками ГЛОНАСС.

- Использование автоматических комплексов является эффективным способом снижения аварийности, так как основная часть дорожно-транспортных происшествий происходит по причине превышения установленного скоростного режима и выезда на полосу встречного движения, - говорят в региональном правительстве.

К слову, в центре безопасности дорожного движения, который и курирует работу камер, жалуются на хулиганов, которые нападают на операторов и пытаются разбить передвижные комплексы. В частности, проводятся проверки по фактам нападений в нескольких районах Ростовской области и Ворошиловском районе донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU