2019-06-05T13:21:58+03:00
Происшествия

В Ростовской области девочка-подросток лишилась ноги, врезавшись на мопеде в отбойник на мосту

Как сообщили в ГИБДД, она не справилась с управлением
Александр СТЕПАНОВ
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Тот самый мопед, который девочка без разрешения стащила у матери. Фото: УГИБДД по РО.Тот самый мопед, который девочка без разрешения стащила у матери. Фото: УГИБДД по РО.
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ЧП произошло в хуторе Николаев Милютинского района (290 км от Ростова-на-Дону, на северо-востоке региона), когда 15-летняя школьница решила погонять на недавно купленном мопеде.

- Проезжая через мост на ул. Почтовой, девочка не справилась с управлением и врезалась в отбойный брус, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении ГИБДД по Ростовской области. - В итоге получила серьезные повреждения — во-первых, травму головы, во-вторых, ноги — да настолько сильно, что ногу пришлось ампутировать.

Мать пострадавшей говорит, что мопед вообще-то ее, и покупала она его для себя, но дочь его просто стащила без разрешения и отправилась кататься.

Добавим, что по действующему законодательству, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет — плюс они должны иметь водительские права как минимум категории «М».

ИСТОЧНИК KP.RU

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