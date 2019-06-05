В Ростовской области девочка-подросток лишилась ноги, врезавшись на мопеде в отбойник на мосту
ЧП произошло в хуторе Николаев Милютинского района (290 км от Ростова-на-Дону, на северо-востоке региона), когда 15-летняя школьница решила погонять на недавно купленном мопеде.
- Проезжая через мост на ул. Почтовой, девочка не справилась с управлением и врезалась в отбойный брус, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении ГИБДД по Ростовской области. - В итоге получила серьезные повреждения — во-первых, травму головы, во-вторых, ноги — да настолько сильно, что ногу пришлось ампутировать.
Мать пострадавшей говорит, что мопед вообще-то ее, и покупала она его для себя, но дочь его просто стащила без разрешения и отправилась кататься.
Добавим, что по действующему законодательству, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет — плюс они должны иметь водительские права как минимум категории «М».
ИСТОЧНИК KP.RU