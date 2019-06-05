СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-05T13:37:06+03:00

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В пятницу, 7 июня, в Ростове-на-Дону пройдет фестиваль барабанщиков. Жителей и гостей города ждут в этот день в 18:00 в новом, но уже полюбившемся многим парке «Левобережный».

Известно, что соревноваться будут не только профессионалы, ученики музыкальных школ, но и самодеятельные коллективы. Кроме того, в программе мероприятия ожидаются еще и барабанные дуэли, исполнение барабанных партий известных музыкальных произведений. В числе прочего обещают и барабанное шоу, куда будут включены номера с другими музыкальными инструментами и оригинальный видеоряд.

В мэрии города добавили, что в течение всего лета в донской столице будут проходить музыкальные фестивали, которые приурочат к годовщине празднования дня рождения Ростова-на-Дону. Кстати, уже известна программа мероприятий на 12 июня в парках города.

ИСТОЧНИК KP.RU