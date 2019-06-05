«Платье офигенное»: Поклонники обсуждают новое фото с отдыха третьей жены Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-05T14:08:03+03:00

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Летняя пора отпусков уже стартовала. И одними из первых сезон открыли футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга-модель, которая регулярно балует подписчиков своего Инстаграм яркими фото.

Не так давно красавица Анастасия Тарасова опубликовала фотокадр в купальнике. Учитывая то, что мисс меньше года назад стала мамой, ее фигура все тех же модельных параметров вызвала зависть и восхищение подписчиков.

kostenko.94 In love

На этот раз Тарасова-3 порадовала летним луком из местного кафе. Поклонники оценили увиденное, осыпав молодую маму комплиментами типа: «Красотка с естественной красотой», «Настя, после рождения дочери ты стала очень нежной и женственной», «Очень красивая пара с Тарасовым и дочка очень красивая», «Такая... трогательная, невесомая», « Вы такая классная! Сама нежность. Образ супер», «Обворожительная» и «Фигурка бомба! Красивая!!!».

В общей сложности, снимок оценили больше 24 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU