«Комсомольская правда» запускает проект «Неделя здоровья»
«Комсомолка» запускает проект «Неделя здоровья», в рамках которого ростовчане получат возможность пройти обследование и получить консультацию у специалистов в ведущих медицинских центрах города. Опытные врачи и качественный сервис – совершенно БЕСПЛАТНО!
Мы часто относимся к своему здоровью не достаточно внимательно. И вспоминаем о нем только тогда, когда что-то уже всерьез беспокоит. Тем временем, обследоваться и ходить на профилактические приемы к докторам нужно периодически, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что нет патологий.
«Комсомольская правда» приглашает ростовчан на прием к передовым специалистам в разных областях медицины.
КЛИНИКИ ПРОЕКТА
Специализированная клиника «Варикозанет»
Клиника «Варикозанет» оказывает медицинскую помощь в области лечения заболеваний вен нижних конечностей. Врачи-флебологи клиники имеют большой опыт и достаточную квалификацию.
В рамках «Недели здоровья» врач-флеболог клиники проведет бесплатные консультации для ростовчан, также бесплатно можно сделать УЗИ вен нижних конечностей.
Адрес клиники «Варикозанет»: г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденовский, 44/55.
Стоматологическая клиника WORLD DENT
Стоматология WORLD DENT — это, прежде всего, современный комплексный подход к лечению зубов и комфорт-обслуживание. В арсенале клиники — 13 технологично оборудованных лечебных кабинетов. WORLD DENT предоставляет услуги по эффективной диагностике ротовой полости, подбору оптимального плана лечения, протезированию зубов и многие другие.
В стоматологии WORLD DENT вы получите консультацию у высококлассного специалиста и комплексное обследование полости рта бесплатно, приняв участие в проекте «Неделя здоровья»
Такое обследование включает:
· Осмотр и консультацию специалиста;
· Всю необходимую диагностику полости рта (интраоральную, а при показаниях от врача - ОПТГ панорамный рентген-снимок);
· Составление плана лечения и согласование его с пациентом.
Адрес стоматологической клиники WORLD DENT: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94, бизнес-центр CLOVER HOUSE, 15 этаж. График работы: с 9:00 до 21:00.
Медицинский центр «БиоДинамика»
Медицинский центр «БиоДинамика» оказывает помощь в лечении заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Центр применяет в оздоровлении комплексный подход – консультации опытных врачей и инструкторов, занятия на реабилитационных тренажерах, восстановительные процедуры и полное обследование специалистами.
Для участников «Недели здоровья» бесплатный прием проведет врач ЛФК и спортивной медицины.
В прием врача входят:
· Полная проверка опорно-двигательного аппарата;
· Тестовое занятие на специализированных тренажерах;
· Проверка состояния мышечного корсета;
· Консультация опытного специалиста по заболеваниям позвоночника.
Адрес медицинского центра «БиоДинамика»: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 149
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ
Бесплатные приемы врачей в рамках «Недели здоровья» пройдут до 16 июня.
Запись на прием проводится в редакции ИД «Комсомольской правды Ростов» по телефону 8-863-333-24-22 (доб. 131) с 9:00 до 18:00 часов. Записаться можно с 3 по 10 июня включительно.
Спешите, количество бесплатных приемов ограничено.
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ИСТОЧНИК KP.RU