«Комсомольская правда» запускает проект «Неделя здоровья»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-05T14:19:18+03:00

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«Комсомолка» запускает проект «Неделя здоровья», в рамках которого ростовчане получат возможность пройти обследование и получить консультацию у специалистов в ведущих медицинских центрах города. Опытные врачи и качественный сервис – совершенно БЕСПЛАТНО!

Мы часто относимся к своему здоровью не достаточно внимательно. И вспоминаем о нем только тогда, когда что-то уже всерьез беспокоит. Тем временем, обследоваться и ходить на профилактические приемы к докторам нужно периодически, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что нет патологий.

«Комсомольская правда» приглашает ростовчан на прием к передовым специалистам в разных областях медицины.

КЛИНИКИ ПРОЕКТА

Специализированная клиника «Варикозанет»

Клиника «Варикозанет» оказывает медицинскую помощь в области лечения заболеваний вен нижних конечностей. Врачи-флебологи клиники имеют большой опыт и достаточную квалификацию.

В рамках «Недели здоровья» врач-флеболог клиники проведет бесплатные консультации для ростовчан, также бесплатно можно сделать УЗИ вен нижних конечностей.

Адрес клиники «Варикозанет»: г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденовский, 44/55.

Стоматологическая клиника WORLD DENT

Стоматология WORLD DENT — это, прежде всего, современный комплексный подход к лечению зубов и комфорт-обслуживание. В арсенале клиники — 13 технологично оборудованных лечебных кабинетов. WORLD DENT предоставляет услуги по эффективной диагностике ротовой полости, подбору оптимального плана лечения, протезированию зубов и многие другие.

В стоматологии WORLD DENT вы получите консультацию у высококлассного специалиста и комплексное обследование полости рта бесплатно, приняв участие в проекте «Неделя здоровья»

Такое обследование включает:

· Осмотр и консультацию специалиста;

· Всю необходимую диагностику полости рта (интраоральную, а при показаниях от врача - ОПТГ панорамный рентген-снимок);

· Составление плана лечения и согласование его с пациентом.

Адрес стоматологической клиники WORLD DENT: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94, бизнес-центр CLOVER HOUSE, 15 этаж. График работы: с 9:00 до 21:00.

Медицинский центр «БиоДинамика»

Медицинский центр «БиоДинамика» оказывает помощь в лечении заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Центр применяет в оздоровлении комплексный подход – консультации опытных врачей и инструкторов, занятия на реабилитационных тренажерах, восстановительные процедуры и полное обследование специалистами.

Для участников «Недели здоровья» бесплатный прием проведет врач ЛФК и спортивной медицины.

В прием врача входят:

· Полная проверка опорно-двигательного аппарата;

· Тестовое занятие на специализированных тренажерах;

· Проверка состояния мышечного корсета;

· Консультация опытного специалиста по заболеваниям позвоночника.

Адрес медицинского центра «БиоДинамика»: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 149

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

Бесплатные приемы врачей в рамках «Недели здоровья» пройдут до 16 июня.

Запись на прием проводится в редакции ИД «Комсомольской правды Ростов» по телефону 8-863-333-24-22 (доб. 131) с 9:00 до 18:00 часов. Записаться можно с 3 по 10 июня включительно.

Спешите, количество бесплатных приемов ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU