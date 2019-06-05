«Мисс Россия-2019» Алина Санько призналась в любви Элвису Пресли

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-05T14:51:57+03:00

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области стала более откровенна со своими подписчиками. И речь не о фотографиях, как многие могли подумать, а о вкусовых предпочтениях. На этот раз красавица опубликовала фото, на котором сидит верхом на магнитоле. Под ним она принялась рассуждать о том, какую музыку любит.

- Раз уж я выкладываю такое символичное фото, то думаю, самое время поговорить с вами о музыке, - подписала она снимок и продолжила. - Я истинный меломан, слушающий все и везде. Если я куда-то иду - наушники всегда со мной, если еду в машине - всегда слушаю музыку, даже утро привыкла начинать с динамичной и любимой музыки для пробуждения и поднятия настроения, особенно она хорошо подходит, когда куда-то собираюсь.

ms.alinasanko Всем прекрасного дня, дорогие друзья

Кроме того, красотка рассказала, что обожает рок-но-ролл - Чака Берри, Элвиса Пресли, а также любит джаз, блюз, рэп, поп и даже немного электронную музыку. При этом Алина призналась, что душа у нее всегда поет.

ИСТОЧНИК KP.RU