«Обжигает!»: Ростовский двойник Ди Каприо прокатился по бассейну на надувном единороге

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-05T15:56:13+03:00

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Если в прошлом пляжном сезоне знаменитости позировали на надувных розовых фламинго, то в этом году, похоже, пришла мода на единорогов. В начале сезон открыла супруга тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина, которая оседлала сказочного зверя в Турции - там она сейчас отдыхает вместе с семьей. И вот подоспела новая серия снимков, но теперь уже от ростовского двойника Ди Каприо. Игорь Левченко прокатился прямо на надувном круге-единороге в одном из заграничных бассейнов. Подписчицы парня в восторге.

- Обжигает! - написала одна из них.

Напомним, Игорь как две капли похож на звезду Голливуда. По профессии он стилист-визажист. На его страничке множество звезд шоу-бизнеса, которым она помогал делать образы - в их числе и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Судя по содержимому его соцсетей, жизнь у парня удалась. И, кстати, не так давно он даже пересилил себя и спрыгнул с парашютом.

levchenko89 Игорь Левченко

ИСТОЧНИК KP.RU