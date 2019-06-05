Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-05T16:24:18+03:00

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Накануне, 4 мая, поздно вечером в Москве завершился Всероссийский конкурс красоты «Мисс Русское радио-2019». После серий дефиле и ответов на вопросы, была выбрана победительница. Известно, что жюри присвоило победу ростовчанке Юлианне Недоводей. А корону красавице вручал один из самых известных на весь мир столичных кутюрье Валентин Юдашкин.

yulianna_sv Погода сегодня прям радует . . . #имиджэлитростов

Как рассказала руководитель модельного агентства «Имидж-элит» Елена Степура, которое и готовило девушку к конкурсу красоты, победительница пришла к ним на занятия, когда была еще совсем ребенком, в возрасте 3,5 лет. Красавица много раз становилась победительницей не только российского, но и международного уровня. В копилке ее побед и корона первой красавицы Ростов-на-Дону.

yulianna_sv Юлианна обожает путешествия

К слову, Юлианна любит отдыхать на берегу моря, либо на даче в семейном кругу, ужинать с семьей и обожает детей. Престижно, по ее мнению, когда человек добивается всего сам. При этом современная успешная женщина должна быть красивой, а главное - умной и самодостаточной.

ИСТОЧНИК KP.RU