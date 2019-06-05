Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-05T16:36:24+03:00

31 мая в Ростове-на-Дону прошел десятый Форум «Дни PR и маркетинга на Юге»

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Ежегодно организаторы представляют программу с участием федеральных спикеров и собирают в одном зале представителей бизнеса, государственных органов, СМИ и профессионалов в области маркетинга и PR. Более сотни специалистов участвуют в мастер-классах, воркшопах, лекциях, дискуссиях и тематических интерактивных зонах.

Форум открыла Анетта Орлова – известный психолог, бизнес-тренер и коуч. В своем мастер-классе эксперт рассказала об особенностях взаимодействия с аудиторией 45+. Разделив «серебряное поколение» на 3 группы, Анетта дала четкие инструменты взаимодействия с каждой и объяснила, как бизнес должен реагировать на современные демографические реалии.

Фото: ГК "Бренд Хаус"

Что такое нейротехнологии, как они взаимодействуют с организмом человека и помогают в продвижении товаров и услуг рассказала Наталия Галкина – основатель агентства «Нейротренд».

Кроме того, участники форума получили возможность лично протестировать достижения цифровых и VR технологий. Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ и студенческое конструкторское бюро «КИТ» показали платформу HTC Vive и разработанное ими приложение. Гости смогли разобрать и собрать виртуальную модель оружия, сделать несколько выстрелов, откалибровать рогатку, защитить замок от нападения с помощью лука и совершить путешествие в космос.

ИСТОЧНИК KP.RU