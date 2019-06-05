В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-05T16:45:14+03:00

Вдоль берегов Темерника собираются в течение пяти лет построить линейный парк - один из крупнейших в Европе. Фото: ВК/группа "Парк Темерник"

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Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД задержали директора проектно-строительной компании, которая занималась в качестве подрядчика отработкой госконтракта на 300 млн рублей по расчистке реки Темерник в южной столице.

Бизнесмену инкриминируется «Мошенничество в особо крупном размере».

- Была похищена крупная сумма, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ГУ МВД по РО. - Один из пунктов заключенного контракта предусматривал вывоз илового осадка со дна водоема за пределы города, но злоумышленник просто подделал документы на транспортировку этих отложений на 30 миллионов рублей, предоставил заказчику — и получил деньги, только вот на самом деле никаких работ, указанных в отчете, он не выполнил.

Собеседник «Комсомольской правды» отметил, что по месту жительства подозреваемого и офисах его компании прошли обыски, в ходе которых были изъяты деньги, бухгалтерские документы и компьютеры.

Правда, заключать фигуранта уголовного дела под арест не стали, ограничившись мерой пресечения в виде «запрета определенных действий».

По информации собственного источника "КП" в силовых структурах, во время обысков действительно изъяли порядка 2,5 рублей - собственно, это плюс гарантии того, что у компании, топ-менеджер которой заподозрен в нарушении закона, есть активы, продажа которых способна компенсировать ущерб.

Кстати, выявилось все во время реализации нового этапа по приведению в порядок Темерника в рамках подготовки под создание линейного парка "первой мили" реки. А происходили события, о которых сейчас идет речь, еще несколько лет назад: просто сейчас вновь потребовались средства на расчистку того самого участка, который, по документам, уже должен быть готов.

ИСТОЧНИК KP.RU