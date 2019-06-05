2019-06-05T17:29:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Мадояна сбили пешехода

Фото ЧП появились в социальных сетях
ГОШЕВ Игорь
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Фото ЧП появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Фото ЧП появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В среду, 5 июня, около 16:35 в Ростове-на-Дону сбили пешехода. Фотографии происшествия появились в социальных сетях. Известно, что инцидент произошел в Западном жилом массиве.

- Мадояна. На пешеходном переходе сбили человека. Перелом ноги. Скорая и полиция прибыли оперативно, - написал автор снимков.

Очевидцы добавляют, что инцидент произошел на пересечении улиц Мадояна и 5-ой Кольцевой. По предварительным данным, «Опель» начал поворачивать на средней скорости на разрешающий сигнал светофора и сбил подростка, который тоже в свою очередь двигался свой зеленый. По правилам дорожного движения, водитель должен был пропустить пешехода.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, сотрудники госавтоинспекции уже работают на месте. По факту дорожного происшествия они проведут проверку, после которой станут известны все обстоятельства случившеося.

А тем временем Интернет-пользователи желают пострадавшему скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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