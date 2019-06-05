На восстановление домов в городе Шахты, где от взрыва бытового газа погибли пять человек, потратят 42 миллиона

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-05T17:51:42+03:00

В городе Шахты произошел хлопок бытового газа, погибли пять человек и двое в больнице. Фото: Ольга ГОПАЛО

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Из резервного фонда Ростовской области будут выделены 42 миллиона рублей на то, чтобы восстановить пострадавшие от взрыва бытового газа дома на улице Хабарова, где 14 января этого года погибли пять человек. Соответствующее постановление об этом подписал глава региона.

Известно, что в девятиэтажном доме оказались разрушенными четыре квартиры на двух верхних этажах, а также плиты перекрытия седьмого этажа. Кроме того, необходимо восстановить лифтовое оборудование и лестничные марши. на это потребуется 30 миллионов рублей. Еще 12 миллионов нужно, чтобы привести в порядок технический этаж соседней пятиэтажки, там же находятся в аварийном состоянии плиты перекрытия пятого этажа и вентиляционная шахта.

Сообщается, что восстановить дома планируют к сентябрю этого года, чтобы уже тогда 94 человека могли снова въехать в благоустроенные квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686129" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в городе Шахты. Первое видео.В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Он спровоцировал обрушение двух этажей. Есть погибшие. Под завалами могут находиться люди.

ИСТОЧНИК KP.RU