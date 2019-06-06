2019-06-06T13:03:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадал человек

ЧП произошло днем на улице Хвойная
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ЧП произошло днем на улице Хвойная.ЧП произошло днем на улице Хвойная.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 5 июня, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около трех часов дня. Звонивший сообщил, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Хвойная в донской столице.

- Повреждено чердачное помещение на общей площади 100 квадратных метров, рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Уже спустя 25 минут возгорание удалось локализовать, а еще через десять полностью ликвидировать. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасен человек. Однако подробности о нем не сообщаются.

Известно, что для ликвидации возгорания привлекались восемь человек огнеборцев и две спецмашины.

В ведомстве напоминают, что с огнем нужно быть особенно осторожными: от этого зависит не только безопасность имущества, но и жизнь.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ
«Как он влюблен»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева поделилась трогательным семейным фото
«Вы в отличной форме»: «Миссис Россия» Полина Диброва очаровала подписчиков любимым фото в купальнике
В Таганроге во время аварии пострадала беременная девушка
На рынках Ростова-на-Дону изъяли больше тонны ранних овощей, в которых нашли нитраты
В Ростовской области будут судить мужчину, который дал взятку госавтоинспектору
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 56-летнего Николая Кривошлыкова
В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора
На восстановление домов в городе Шахты, где от взрыва бытового газа погибли пять человек, потратят 42 миллиона
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
В Ростове-на-Дону на Мадояна сбили пешехода
Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник
Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего
Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону