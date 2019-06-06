В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-06T13:03:35+03:00

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Накануне, 5 июня, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около трех часов дня. Звонивший сообщил, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Хвойная в донской столице.

- Повреждено чердачное помещение на общей площади 100 квадратных метров, рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Уже спустя 25 минут возгорание удалось локализовать, а еще через десять полностью ликвидировать. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасен человек. Однако подробности о нем не сообщаются.

Известно, что для ликвидации возгорания привлекались восемь человек огнеборцев и две спецмашины.

В ведомстве напоминают, что с огнем нужно быть особенно осторожными: от этого зависит не только безопасность имущества, но и жизнь.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU