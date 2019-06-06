В Ростовской области ищут 56-летнего Николая Кривошлыкова

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-06T11:24:40+03:00

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В городе Ростове-на-Дону в розыск объявлен 56-летний Николай Кривошлыков. Известно, что последний раз 56-летнего мужчину видели в садоводческом товариществе "Содружество", поселка Щепкино Аксайского района Ростовской области.

Накануне, 5 июня, он утром вышел из дома и не вернулся.

- В тот день он был одет в белую футболку с коротким рукавом, синие джинсы, сандалии, светло-коричневую кепку с надписью, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 165-170 сантиметров, полного телосложения, волосы темные, короткие, имеется залысина, глаза карие.

С собой у него была черная сумка. Дончанин нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован. Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефона, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU