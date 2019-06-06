СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-06T11:54:44+03:00

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 7 июня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 7 июня 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда. Известно, что в пятницу в донской столице снова запланированы отключения электричества. На этот раз не повезет жителям нескольких домов, которые расположены в Западном жилом массиве, а также дачникам. Не будут работать электроприборы в дневное время. Все это время там будет идти плановое обследование оборудования.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество

с 09:00 до 17:00:

- ул. Содружества 41, 41/1.

с 09:00 до 18:00:

- просп. Стачки 251А, 312/1, 400, 252/2, 290/2, 248, 298, 257А, 304, 302, 257, 259, 259А; ул. Пескова 17/4, 17Г, 17Т, 17А, 17Е; ул. Любительская 37; ул. Малиновского 13/2, 7; пер. Машиностроительный 4; С/Т Ростовэнерго; С/Т Садовод-Любитель; СНТ Мечта (Балка Рябинина).

с 10:00 до 12:00:

- просп. Стачки 175/2, 173/1, 155, 161-177; ул. Гризодубовой 21/59, 10А, 1-19, 2-20; ул. Просёлочная 7, 9; ул. Парижской Коммуны 53-71, 66-82; ул. Волгодонская 2-14, 1-19; ул. 3-я Круговая 7-9, 2-30, 1, 17.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU