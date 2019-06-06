Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда. Известно, что в пятницу в донской столице снова запланированы отключения электричества. На этот раз не повезет жителям нескольких домов, которые расположены в Западном жилом массиве, а также дачникам. Не будут работать электроприборы в дневное время. Все это время там будет идти плановое обследование оборудования.
КОНКРЕТНО
Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество
с 09:00 до 17:00:
- ул. Содружества 41, 41/1.
с 09:00 до 18:00:
- просп. Стачки 251А, 312/1, 400, 252/2, 290/2, 248, 298, 257А, 304, 302, 257, 259, 259А; ул. Пескова 17/4, 17Г, 17Т, 17А, 17Е; ул. Любительская 37; ул. Малиновского 13/2, 7; пер. Машиностроительный 4; С/Т Ростовэнерго; С/Т Садовод-Любитель; СНТ Мечта (Балка Рябинина).
с 10:00 до 12:00:
- просп. Стачки 175/2, 173/1, 155, 161-177; ул. Гризодубовой 21/59, 10А, 1-19, 2-20; ул. Просёлочная 7, 9; ул. Парижской Коммуны 53-71, 66-82; ул. Волгодонская 2-14, 1-19; ул. 3-я Круговая 7-9, 2-30, 1, 17.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU