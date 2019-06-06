В Ростовской области будут судить мужчину, который дал взятку госавтоинспектору

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-06T12:05:12+03:00

Сумма благодарности составила 50 тысяч рублей, а штраф может быть в 30 раз больше. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сумма благодарности составила 50 тысяч рублей, а штраф может быть в 30 раз больше

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В Ростовской области в суд направлено дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в дачке взятки должностному лицу. Речь идет об инспекторе ГИБДД. Инцидент произошел в Чертковском районе.

Известно, что дело было еще в середине апреля, когда работники госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором находились грецкие орехи. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, у водителя не оказалось документов на перевозимый товар. Тогда в отдел, правда, уже на следующий день, прибыл хозяин груза, который предложил за вознаграждение решить проблему. Однако взяткодателя решено было привлечь к ответственности.

После того, как предприниматель передал 50 тысяч рублей полицейскому, он был задержан. По словам мужчины, деньги предназначались для того, чтобы он не проводил административного расследования. Теперь участь бизнесмена будет решать суд.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до восьми лет лишения свободы на срок со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU