В Таганроге во время аварии пострадала беременная девушка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-06T12:53:03+03:00

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Накануне, 5 июня, около десяти часов вечера в Таганроге произошла авария. Как сообщили в областной автоинспекции, на перекрестке Транспортной и Чехова столкнулись «Мазда» и «Хендай Акцент».

- Получила травмы 22-летняя жительница города, которая управляла автомобилем «Хендай Акцент», - рассказали в правоохранительных органах. - Она доставлена в больницу. Очевидцы сообщают, что водитель была в положении.

В социальных сетях, где уже появились снимки последствий аварии, пожелали здоровье будущей мамочке и посоветовали женщинам в положении все-таки не садиться за руль, ведь «гормоны гуляют, мало ли что может случиться».

ИСТОЧНИК KP.RU