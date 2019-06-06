«Вы в отличной форме»: «Миссис Россия» Полина Диброва очаровала подписчиков любимым фото в купальнике

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-06T12:44:50+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва активно готовится к пляжному сезон. Подтверждение этому ее гламурная фотография в бассейне, на которой красавица позирует фотографу.

- До моря осталось меньше месяца, - подписала она снимок, добавив, что это ее любимая фотография.

Подписчики сделали вывод, что, несмотря на то, что Полина многодетная мама (они вместе с супругом ТВ-ведущим воспитывают троих мальчишек, - прим. автр.) никаких специальных диет и тренировок Дибровой не требуется, ее фигура и так идеальная.

polinadibrova До моря осталось меньше месяца

- Вы в отличной форме, - написал один из поклонников.

- Красотка forever Поля! - согласен с ним другой.

- Красавица. Супер, - считает третий.

Были и другие комментарии: «Вы все краше становитесь», «Шикарная», «Богиня», «Вот это кисуля» и «Мужу глаз да глаз нужен, на море-то».

Пост с фото всего за несколько часов собрал больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU