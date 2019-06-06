«Как он влюблен»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева поделилась трогательным семейным фото
Трогательными кадрами из семейного архива поделилась с поклонниками самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Красавица опубликовала фотокарточку, на которой они вместе с возлюбленным любуются на малыша (несколько месяцев назад Виктория родила от бизнесмена Игоря Булатова сына, - прим. автр). Подписчиков умилил трогательный снимок, комментарии были соответствующими:
- Счастья вашей семьей, Виктория и пусть Всевышний оберегает вас от негатива, зависти и проблем, - пожелала одна из поклонниц.
- Как он влюблен, это видно, - разглядела на фотокадре другая.
- Фото, полное любви и нежности, - описала семейную идиллию третья.
Были и такие пожелания: «Счастья и море улыбок вашей семье» и «Какие вы хорошие. Счастья и любви Вам»
В общей сложности, пост Виктории Лопыревой набрал больше 23 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU