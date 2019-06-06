2019-06-06T12:56:28+03:00
Общество

«Как он влюблен»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева поделилась трогательным семейным фото

Под ним уже больше 23 тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Трогательными кадрами из семейного архива поделилась с поклонниками самая сексуальная блондинка России. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Трогательными кадрами из семейного архива поделилась с поклонниками самая сексуальная блондинка России. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Трогательными кадрами из семейного архива поделилась с поклонниками самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Красавица опубликовала фотокарточку, на которой они вместе с возлюбленным любуются на малыша (несколько месяцев назад Виктория родила от бизнесмена Игоря Булатова сына, - прим. автр). Подписчиков умилил трогательный снимок, комментарии были соответствующими:

- Счастья вашей семьей, Виктория и пусть Всевышний оберегает вас от негатива, зависти и проблем, - пожелала одна из поклонниц.

lopyrevavikalopyrevavika
Best collaboration ever (Lopyreva feat. Bulatov) #MarkLeo #4month #unconditionallove
27496 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Как он влюблен, это видно, - разглядела на фотокадре другая.

- Фото, полное любви и нежности, - описала семейную идиллию третья.

Были и такие пожелания: «Счастья и море улыбок вашей семье» и «Какие вы хорошие. Счастья и любви Вам»

В общей сложности, пост Виктории Лопыревой набрал больше 23 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ
«Вы в отличной форме»: «Миссис Россия» Полина Диброва очаровала подписчиков любимым фото в купальнике
В Таганроге во время аварии пострадала беременная девушка
На рынках Ростова-на-Дону изъяли больше тонны ранних овощей, в которых нашли нитраты
В Ростовской области будут судить мужчину, который дал взятку госавтоинспектору
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 56-летнего Николая Кривошлыкова
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадал человек
В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора
На восстановление домов в городе Шахты, где от взрыва бытового газа погибли пять человек, потратят 42 миллиона
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
В Ростове-на-Дону на Мадояна сбили пешехода
Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник
Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего
Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону