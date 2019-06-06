2019-06-06T13:53:53+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону заплатит 86 тысяч рублей, чтобы узнать мнение людей о состоянии коррупции в городе

В 30-страничный отчет о результатах исследования должны вместиться анализ ответов восьмисот ростовчан и мониторинг СМИ за один месяц
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Исследование должно пролить свет на общественное мнение по этой теме.Исследование должно пролить свет на общественное мнение по этой теме.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Администрация южной столицы решила выяснить, что ростовчане думают о состоянии коррупции в городе, и с этой целью провела конкурс по определению тех, кто готов взяться за проведение такого исследования — за 150 тысяч рублей

Как значится в документах, размещенных на сайте госзакупок, суть задачи состоит в изучении общественного мнения по заданной теме, для чего нужно провести опрос не менее восьмисот человек (с момента заключения контракта и до 30 ноября), а также сделать анализ СМИ (не менее пятнадцати источников) с публикациями о коррупции в Ростове-на-Дону.

Опрос — это не менее сорока вопросов (открытого и закрытого типа), ответы на которые дадут картинку о мнении горожан.

А отчет с подробным анализом результатов исследования должен вместиться в 30 страниц формата А4.

Желающих провести его оказалось двое: ДГТУ и фирма «Стратегия». Вуз предложил сделать это за 86,2 тысячи рублей, частная компания — за 87 тысяч. Члены конкурсной комиссии отдали предпочтение специалистам из университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей
«6 миллионов себе в карман»: В Ростове-на-Дону директора детского лагеря подозревают в махинациях с путевками
Задержание пограничниками браконьеров в Таганрогском заливе попало на видео
«Ноги видно из космоса»: Поклонники похвалили третью жену футболиста Тарасова за модный образ
«Как он влюблен»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева поделилась трогательным семейным фото
«Вы в отличной форме»: «Миссис Россия» Полина Диброва очаровала подписчиков любимым фото в купальнике
В Таганроге во время аварии пострадала беременная девушка
На рынках Ростова-на-Дону изъяли больше тонны ранних овощей, в которых нашли нитраты
В Ростовской области будут судить мужчину, который дал взятку госавтоинспектору
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 56-летнего Николая Кривошлыкова
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадал человек
В ФК "Ростов" назначили нового гендиректора
На восстановление домов в городе Шахты, где от взрыва бытового газа погибли пять человек, потратят 42 миллиона
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
В Ростове-на-Дону на Мадояна сбили пешехода
Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону за мошенничество на 30 млн рублей задержан подрядчик по расчистке русла реки Темерник
Участники Форума «Дни PR» отправились в космос и изучили технологии будущего
Кутюрье Валентин Юдашкин вручил ростовчанке корону