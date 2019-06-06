Мэрия Ростова-на-Дону заплатит 86 тысяч рублей, чтобы узнать мнение людей о состоянии коррупции в городе

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-06T13:53:53+03:00

Исследование должно пролить свет на общественное мнение по этой теме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 30-страничный отчет о результатах исследования должны вместиться анализ ответов восьмисот ростовчан и мониторинг СМИ за один месяц

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Администрация южной столицы решила выяснить, что ростовчане думают о состоянии коррупции в городе, и с этой целью провела конкурс по определению тех, кто готов взяться за проведение такого исследования — за 150 тысяч рублей

Как значится в документах, размещенных на сайте госзакупок, суть задачи состоит в изучении общественного мнения по заданной теме, для чего нужно провести опрос не менее восьмисот человек (с момента заключения контракта и до 30 ноября), а также сделать анализ СМИ (не менее пятнадцати источников) с публикациями о коррупции в Ростове-на-Дону.

Опрос — это не менее сорока вопросов (открытого и закрытого типа), ответы на которые дадут картинку о мнении горожан.

А отчет с подробным анализом результатов исследования должен вместиться в 30 страниц формата А4.

Желающих провести его оказалось двое: ДГТУ и фирма «Стратегия». Вуз предложил сделать это за 86,2 тысячи рублей, частная компания — за 87 тысяч. Члены конкурсной комиссии отдали предпочтение специалистам из университета.

ИСТОЧНИК KP.RU