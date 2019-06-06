2019-06-06T14:29:53+03:00
Происшествия

Задержание пограничниками браконьеров в Таганрогском заливе попало на видео

Нарушителей закона зажали двумя быстроходными катерами Погрануправления ФСБ по Ростовской области
Александр СТЕПАНОВ
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Ущерб, причиненный браконьерами, оценивается в миллион рублей. Фото: оперативная съема ПУ ФСБ по РО.Ущерб, причиненный браконьерами, оценивается в миллион рублей. Фото: оперативная съема ПУ ФСБ по РО.
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В ночь на четверг, 6 июня, в Таганрогском заливе были задержаны браконьеры, которые незаконно ловили морскую рыбу в прибрежной зоне.

- Поступила информация о неопознанной цели вблизи села Круглое (Азовский район. - прим. ред.), которая не подавала уведомление о выходе в море, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном Погрануправлении ФСБ по Ростовской области. - На проверку «незнакомца» выдвинулись два пограничных катера, которые и задержали пытавшихся скрыться злоумышленников с помощью наводки с радиотехнического поста в полутора километрах от береговой отмели.

В лодке типа «Щука» находились двое местных жителей, уже успевших с помощью полукилометровой сети выловить из глубин свыше пятисот рыб, в том числе судака, рыбца, сельдь, пеленгаса, карася.

По предварительной оценке, ущерб от их браконьерства составил около миллиона рублей.

- Плавсредство и незаконно добытая рыба изъяты, - отметили в пограничном ведомстве. - В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, а также решается вопрос об уголовном деле по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Кстати, один из задержанных оказался браконьером со стажем: он уже не раз задерживался пограничниками в акватории Таганрогского залива, а в 2008-м даже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье.

Оперативное видео задержания браконьеров в Тагарогском заливе 06.06.2019.//Съемка Погрануправления ФСБ по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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