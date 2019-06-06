2019-06-06T16:02:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей

Подозреваемую задержали
ГОШЕВ Игорь
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Гостья донской столицы, остановившаяся в четырехзвездочном отеле, стала жертвой воровки.Гостья донской столицы, остановившаяся в четырехзвездочном отеле, стала жертвой воровки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Гостья донской столицы, остановившаяся в четырехзвездочном отеле на улице Шаумяна города Ростова-на-Дону, стала жертвой воровки. Как рассказал газете "Комсомольская правда-Ростов" источник в правоохранительных органах региона, женщина вышла из номера, но не замкнула его. А когда вернулась обратно, то обнаружила пропажу ювелирных украшений.

- Общая сумма ущерба составила один миллион 134 тысячи рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Через пару дней подозреваемую задержали. Ею оказалась 35-летняя безработная ростовчанка. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Не исключено, что если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ей грозит ближайшие несколько лет провести в местах не столь отдаленных. максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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