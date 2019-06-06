В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-06T16:37:04+03:00

Гаспар свою вину не признает. Фото: личная страница ВК

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Блогер и общественный деятель Гаспар Авакян останется в следственном изоляторе. Такое решение принял Ростовский областной суд, который рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты.

- Суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании в отношении Гаспара Авакяна меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля 2019 года, - говорится в официальном обращении.

Напомним, Гаспар Авакян стал известен после серии видео о грубых нарушениях правил дорожного движения со стороны полиции, он также проводить контрольные закупки просроченного товара, выявляя факты продажи наркотических средств без рецептов в аптеках.

Согласно официальному сообщению, Гаспар подозревается в трех эпизодах вымогательства - у сотрудников полиции и директора автошколы.

ИСТОЧНИК KP.RU