2019-06-06T17:15:33+03:00
Общество

Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер

До этого он работал в издательском доме «Комсомольская правда»
Ирина ПОТЕРЯ
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Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил Игорь Байтингер. Фото: личная страницаЦирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил Игорь Байтингер. Фото: личная страница
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В Ростовском цирке и Таганрогском цирк-шапито «Азовье» новый руководитель. Им стал 44-летний Игорь Байтингер.

- Работал на различных должностях в коммерческих медиаструктурах Челябинской и Иркутской областей, - говорится в официальном сообщении. - С февраля 2011 года по апрель 2013 года являлся генеральным директором СТС Медиа (Ростовская область). С мая 2013 года по май 2014 года – генеральный директор «Видео Интернешнл» (Волгоградская область).

У кандидата психологических наук достаточно большой опыт работы в медиаструктурах, в частности, до перехода в цирк он возглавлял службу рекламы Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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