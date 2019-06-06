Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-06T17:15:33+03:00

До этого он работал в издательском доме «Комсомольская правда»

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В Ростовском цирке и Таганрогском цирк-шапито «Азовье» новый руководитель. Им стал 44-летний Игорь Байтингер.

- Работал на различных должностях в коммерческих медиаструктурах Челябинской и Иркутской областей, - говорится в официальном сообщении. - С февраля 2011 года по апрель 2013 года являлся генеральным директором СТС Медиа (Ростовская область). С мая 2013 года по май 2014 года – генеральный директор «Видео Интернешнл» (Волгоградская область).

У кандидата психологических наук достаточно большой опыт работы в медиаструктурах, в частности, до перехода в цирк он возглавлял службу рекламы Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU