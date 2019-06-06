2019-06-06T17:39:14+03:00
Экономика

Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?

В конце мая ООО «Компания БКС» объявило о начале новой акции, подключившись к которой, пользователи смогут пополнить только что открытый счет с карты любого банка без комиссии
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Чтобы оформить брокерский счет, нужно заполнить несколько полей на сайте компании, предоставить фото или скан-копию паспорта и подтвердить свои действия по СМС.

- Мы всегда стремимся поддержать клиентов, особенно на старте их работы, - подчеркнула Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер». - В рамках наших акций у каждого есть возможность получить тройную выгоду.

Кроме отсутствия комиссии при пополнении счета, «БКС Брокер» предлагает своим клиентам поучаствовать в акциях на получение кешбэка от 1000 до 4000 рублей и стать участником еженедельного розыгрыша 100 000 рублей – при пополнении счета свыше 100 000 рублей.

Напомним, финансовая группа БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», уже несколько лет остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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