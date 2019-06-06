В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Следственный комитет России сообщил о завершения расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя завода металлоконструкций, которому инкриминируется преднамеренное банкротство предприятия и неуплата налогов в крупном размере, а также его зама.
- По версии следствия, в течение четырех лет топ-менеджер завода (основной вид деятельности — производство металлопластиковых окон и дверей, а также резервуаров различного назначения. - прим. ред.) умышленно сделал предприятие неспособным удовлетворить требования своих кредиторов, заключая договоры и поставки продукции без оплаты, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в СКР. - В итоге сформировалась невозвратная дебиторская задолженность, бюджету государства и кредиторам-юрлицам нанесен ущерб в общей сумме свыше 300 миллионов рублей.
Помимо этого, по данным следствия, директор завода вместе со своим замом по экономике включал «заведомо ложные сведений в налоговые декларации», что привело к неуплате налога на добавленную стоимость и на прибыль организаций еще почти на 30 млн рублей.
- В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество фигуранта и его фирмы, оцененных более чем в миллиард рублей, - добавили в Следкоме. - По делу собрана достаточная доказательственная база, оно передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU