2019-06-06T17:43:50+03:00
Экономика

В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей

По версии следствия, директор предприятия вместе со своим замом набрали невозвратных кредитов на огромную сумму
Александр СТЕПАНОВ
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В ходе расследования был наложен арест на имущество фигуранта и активы его предприятия более чем на миллиард рублей. Фото: ГУ МВД по РО.В ходе расследования был наложен арест на имущество фигуранта и активы его предприятия более чем на миллиард рублей. Фото: ГУ МВД по РО.
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Следственный комитет России сообщил о завершения расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя завода металлоконструкций, которому инкриминируется преднамеренное банкротство предприятия и неуплата налогов в крупном размере, а также его зама.

- По версии следствия, в течение четырех лет топ-менеджер завода (основной вид деятельности — производство металлопластиковых окон и дверей, а также резервуаров различного назначения. - прим. ред.) умышленно сделал предприятие неспособным удовлетворить требования своих кредиторов, заключая договоры и поставки продукции без оплаты, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в СКР. - В итоге сформировалась невозвратная дебиторская задолженность, бюджету государства и кредиторам-юрлицам нанесен ущерб в общей сумме свыше 300 миллионов рублей.

Помимо этого, по данным следствия, директор завода вместе со своим замом по экономике включал «заведомо ложные сведений в налоговые декларации», что привело к неуплате налога на добавленную стоимость и на прибыль организаций еще почти на 30 млн рублей.

- В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество фигуранта и его фирмы, оцененных более чем в миллиард рублей, - добавили в Следкоме. - По делу собрана достаточная доказательственная база, оно передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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