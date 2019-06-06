План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-06T18:23:37+03:00

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В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали расширенный план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

- В развитие соглашения, которое мы заключили год назад, сегодня мы утвердили с банком ВТБ конкретный план совместных действий, - сообщил глава донского региона. - Для нас особенно важны договоренности по увеличению объемов поддержки малого предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта. Интересны и планы по проектам в сфере государственно-частного партнерства.

Известно, что документ предусматривает закрепление ранее достигнутых договоренностей в части социально-экономического развития региона. В частности, стороны намерены расширять сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, а также развивать систему кредитования, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.

Кроме того, среди направлений совместной деятельности — и работа по внедрению современных банковских технологий и повышению финансовой грамотности жителей Дона.

По словам Дениса Бортникова, в Ростовской области на протяжении многих лет ВТБ поддерживает предприятия различных отраслей и заинтересован в укреплении экономики региона. Подписанная дорожная карта позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов. А особый акцент будет делаться на механизмы льготного кредитования представителей малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием господдержки.

КСТАТИ

По итогам четырех месяцев 2019 года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в Ростовской области вырос более чем в 1,8 раза, до 114,4 млрд рублей. Из них 38,4 млрд – это средства, предоставленные компаниям малого и среднего бизнеса. А объем привлеченных средств в сегменте МСБ, по данным на 1 мая, достиг 22,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU