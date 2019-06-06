2019-06-06T18:11:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов

Совместный рейд инспекторов областного Минтранса и ГИБДД длился две недели
Александр СТЕПАНОВ
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Всего непосредственно в Ростове-на-Дону насчитывается примерно 2,5 тысячи легальных такси.Всего непосредственно в Ростове-на-Дону насчитывается примерно 2,5 тысячи легальных такси.Фото: Правительство РО
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В южной столице завершилась двухнедельная спецоперация «Такси», которую проводили совместно инспекторы региональной госавтоинспекции и Минтранса Ростовской области, который отвечает за выдачу лицензий на таксомоторные перевозки.

- Целью рейда ставилось пресечение нелегальной деятельности в этой сфере и выявление нарушений обязательных требований законодательства, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в министерстве транспорта РО. - Итоги таковы: с 20 мая по 4 июня установлено порядка двухсот нарушений, примерно сорок из которых — это как раз работа в такси без соответствующего разрешения. Кроме того, были установлены факты отсутствия предрейсового медосмотра водителей и техконтроля автомобилей. В соответствии с действующими нормами КоАП РФ, перевозчикам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Добавим, что, по данным транспортного ведомства, на сегодняшний день на территории донского региона выдано свыше 13 тысяч разрешений на таксомоторные перевозки, примерно 2,5 тысячи легальных такси курсируют непосредственно в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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