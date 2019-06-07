2019-06-07T10:09:04+03:00
Происшествия

Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор

Александр Корчиги заплатит штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Архитектору вынесли обвинительный приговорАрхитектору вынесли обвинительный приговор
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В Мартыновском районе вынесли обвинительный приговор бывшему главному архитектору районной администрации. Александр Корчиги подозревался в превышении должностных полномочий.

- Судом установлено, что главный архитектор администрации Мартыновского района, зная о том, что на земельном участке в слободе Большая Мартыновка отсутствуют подключения электрическим сетям выдал разрешение застройщику на строительство 16-ти квартирного жилого дома, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Именно по этой причине завершить стройку не смогли, в результате застройщик приостановил работы, а дети-сироты так и не получили квартиры. Приговором суда бывший архитектор признан виновным, но колонии он избежал - заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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