2019-06-07T10:45:58+03:00
Общество

Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России

Сериал рассказывает о временах перед первой Мировой войны
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В главной роли - Егор Бероев.В главной роли - Егор Бероев.
Изменить размер текста:

Сериал «Смотритель маяка», который снимали под Ростовом, покажут в День России, 12 июня. Об этом сообщил режиссер Павел Дроздов, признавшись, что сериал стал для него важной картиной.

- Это не просто сериал - это шпионский #детектив с морскими погонями, подводными драками, скачками на лошадях, шпионы и #контразведка, исторические #тайны, великолепные костюмы и блестящие актерские работы, - написал Павел Дроздов.

Напомним, действие «Смотритель маяка» разворачивается перед началом Первой мировой войны. В ролях - Максим Дрозд, Егор Бероев, Екатерина Ванчугова, Игорь Хрипунов.

Съемки проходили в Ростове, Аксайском районе, станице Старочеркасской, хуторе Мержаново, где специально для фильма был построен маяк, который теперь любимое место для селфи.

На Дону снимают сериал Смотритель маяка .Больше новостей на официальном сайте ГТРК "Дон-ТР" http://dontr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса
«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху
В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей