Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-07T10:45:58+03:00

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Сериал «Смотритель маяка», который снимали под Ростовом, покажут в День России, 12 июня. Об этом сообщил режиссер Павел Дроздов, признавшись, что сериал стал для него важной картиной.

- Это не просто сериал - это шпионский #детектив с морскими погонями, подводными драками, скачками на лошадях, шпионы и #контразведка, исторические #тайны, великолепные костюмы и блестящие актерские работы, - написал Павел Дроздов.

Напомним, действие «Смотритель маяка» разворачивается перед началом Первой мировой войны. В ролях - Максим Дрозд, Егор Бероев, Екатерина Ванчугова, Игорь Хрипунов.

Съемки проходили в Ростове, Аксайском районе, станице Старочеркасской, хуторе Мержаново, где специально для фильма был построен маяк, который теперь любимое место для селфи.

На Дону снимают сериал Смотритель маяка .Больше новостей на официальном сайте ГТРК "Дон-ТР" http://dontr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU