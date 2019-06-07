2019-06-07T11:09:52+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 10 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 10 июня 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 10 июня 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда. Известно, что энергетики дадут отдохнуть ростовчанам в выходные - в смысле со светом, работающими кондиционерами холодильниками и телевизорами. Плановых отключений в эти дни не запланировано, они начнутся с понедельника. Сообщается, что их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем, в это время будут проводится профилактические работы на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда включат свет*

с 10:00 до 14:00:

- пер. Соборный 104-110; ул. Юфимцева 4/1, 4/2.

с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00:

- ул. Штахановского 12, 12/1, 12/2.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Предботаническая 4; ул. Паустовского 5/2.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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