Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда. Известно, что энергетики дадут отдохнуть ростовчанам в выходные - в смысле со светом, работающими кондиционерами холодильниками и телевизорами. Плановых отключений в эти дни не запланировано, они начнутся с понедельника. Сообщается, что их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем, в это время будут проводится профилактические работы на электросетях.
КОНКРЕТНО
Где и когда включат свет*
с 10:00 до 14:00:
- пер. Соборный 104-110; ул. Юфимцева 4/1, 4/2.
с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00:
- ул. Штахановского 12, 12/1, 12/2.
с 09:00 до 17:00:
- ул. Предботаническая 4; ул. Паустовского 5/2.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU