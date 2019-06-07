2019-06-07T11:33:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху

Вопросы можно задавать круглосуточно
Ольга ГОПАЛО
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С приходам лета вопросов у родителей-школьников появляется все больше.С приходам лета вопросов у родителей-школьников появляется все больше.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С приходом лета вопросов у родителей-школьников появляется все больше. Специально для них в региональном Управлении Роспотребнадзора заработала горячая линия, позвонив по телефонам которой родители могут задать все интересующие их вопросы. В том числе, и про детские лагеря, качества и безопасности предоставляемых там услуг. Специалисты ведомства будут дежурить у телефонов до 19 июня. Причем, вопросы будут приниматься и в круглосуточном режиме (телефоны см. ниже, - прим. автр.).

Напомним, в донской столице, его заместитель и бухгалтер попались на махинациях с детскими путевками. Речь идет о шести миллионах рублей, которые, по предварительным данным, они положили себе в карман.

А еще мы выяснили, как в Ростовской области получить компенсацию за детскую путевку, сколько в этом году может составить ее размер, какие документы необходимы и куда их приносить.

АЛЛО!

Получить консультации можно по номерам

8 800 555 49 43 (круглосуточно), а также 8 (863) 223-73-84, 223-74-01, 282-82-63, 282-82-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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